Пожилые с пенсией 23 433 рубля и ниже могут оформить новую льготу

Она будет доступна уже с 5 сентября.
Пенсионер

Пенсионер. Фото: Global Look Press

Российские пенсионеры могут рассчитывать на новую льготу, которую можно оформить уже с 5 сентября. При этом важно только одно требование – доход пожилого человека.

Специалисты соцзащиты говорят, средства из бюджета регионов выделят в преддверии Дня пожилых людей, который отмечают 1 октября. Однако для этого необходимо подать заявление.

«Рассчитывать на льготу смогут граждане, которые уже достигли возраста 60 лет и которые при этом получают пенсию по старости или инвалидности и нигде не работают. Также важно, чтобы средний доход или пенсия человека был не выше 23 433 рублей. Тогда можно будет получить деньги», - пишет PRIMPRESS.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Добавим, что размер выплаты составит 3 тысячи рублей для пенсионеров и инвалидов.

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