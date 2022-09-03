Пожилые с пенсией 23 433 рубля и ниже могут оформить новую льготу

Российские пенсионеры могут рассчитывать на новую льготу, которую можно оформить уже с 5 сентября. При этом важно только одно требование – доход пожилого человека.
Специалисты соцзащиты говорят, средства из бюджета регионов выделят в преддверии Дня пожилых людей, который отмечают 1 октября. Однако для этого необходимо подать заявление.
«Рассчитывать на льготу смогут граждане, которые уже достигли возраста 60 лет и которые при этом получают пенсию по старости или инвалидности и нигде не работают. Также важно, чтобы средний доход или пенсия человека был не выше 23 433 рублей. Тогда можно будет получить деньги», - пишет PRIMPRESS.
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Добавим, что размер выплаты составит 3 тысячи рублей для пенсионеров и инвалидов.