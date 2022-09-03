Пожилые с пенсией 23 433 рубля и ниже могут оформить новую льготу

Российские пенсионеры могут рассчитывать на новую льготу, которую можно оформить уже с 5 сентября. При этом важно только одно требование – доход пожилого человека.

Специалисты соцзащиты говорят, средства из бюджета регионов выделят в преддверии Дня пожилых людей, который отмечают 1 октября. Однако для этого необходимо подать заявление.