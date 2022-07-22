Пойти будет некуда: осенью в России закроется большинство кинотеатров

Отечественного контента для привлечения зрителей в залы недостаточно.
Осенью закроется большинство кинотеатров

Осенью закроется большинство кинотеатров. Фото: Global Look Press

Аналитики прогнозируют печальную судьбу российскому кинопрокату. По мнению экспертов, грядущей осенью в России закроются большинство кинотеатров.

В условиях репертуарного дефицита, возникшего на фоне санкций, число закрытых кинотеатров к осени может составить 70%.

Падение выручки кинотеатров составило семьдесят процентов.

«Большую часть — 70-80% — валовой выручки кинотеатров давали блокбастеры. Мы как никогда нуждаемся в поддержке. У кинотеатров небольшая рентабельность, а российские фильмы занимали только 10-15%. Должно пройти год-два», — отметил член ассоциации владельцев кинотеатров Михаил Малахов.

Он добавил, что помочь кинотеатрам выжить в сложившихся условиях может только зрелищное российское кино, а также действия властей —  снижение аренды, налогов, а также субсидии, направленные на сохранение рабочих мест.

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По материалам ТАСС.

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