Поймут и простят: долги по ЖКУ хотят списать россиянам

Долги по коммунальным платежам россиянам хотят списать. С этой инициативой выступает Ассоциация компаний, обслуживающих недвижимость (АКОН). Речь идет об обнулении задолженностей у тех граждан, которые потеряли кормильца. Также предлагается простить долги по ЖКУ нетрудоспособному и малоимущему населению.

«Проблему задолженности населения решать необходимо: она тянет всю сферу ЖКХ на дно, и решить ее без каких-либо кардинальных мер, а также без участия государства уже невозможно», - цитируют эксперта Валерия Ковалева «Известия».

Долги по ЖКХ копятся у многих россиян годами. Оказавшимся в сложной жизненной ситуации людям такая поддержка станет весомой.