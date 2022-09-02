Поймают удачу за хвост: названы три знака зодиака, которым повезет в сентябре

Астролог Елена Мун рассказала сайту «А теперь внимание!», для каких знаков зодиака сентябрь станет особенно удачным и продуктивным.
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По словам специалиста, в начале осени успех ждет Овнов. У них появится хорошая возможность сменить род деятельности или продвинуться по карьерной лестнице.
Для этого представителям знака нужно расширять свои сферы деятельности, не отказываться от командировок и не бояться обращаться к вышестоящим людям с предложениями.
У Львов также есть все шансы опередить соперников и конкурентов, став заметными для начальства, запустить свои проекты. Им будут полезные новые знакомства.
Хороший период в плане самореализации ждет и Водолеев. Им стоит довериться интуиции в принятии важных решений, а также обратить внимание на свой творческий потенциал.