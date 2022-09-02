Поймают удачу за хвост: названы три знака зодиака, которым повезет в сентябре

Астролог Елена Мун дала свой прогноз.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Астролог Елена Мун рассказала сайту «А теперь внимание!», для каких знаков зодиака сентябрь станет особенно удачным и продуктивным. 

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль». 

По словам специалиста, в начале осени успех ждет Овнов. У них появится хорошая возможность сменить род деятельности или продвинуться по карьерной лестнице. 

Для этого представителям знака нужно расширять свои сферы деятельности, не отказываться от командировок и не бояться обращаться к вышестоящим людям с предложениями.

У Львов также есть все шансы опередить соперников и конкурентов, став заметными для начальства, запустить свои проекты. Им будут полезные новые знакомства.

Хороший период в плане самореализации ждет и Водолеев. Им стоит довериться интуиции в принятии важных решений, а также обратить внимание на свой творческий потенциал.

Другие материалы
Подписывайтесь на наш канал  