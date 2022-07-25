Появятся проблемы: что будет с ценами на подсолнечное масло

По мнению экономистов, в этом году подсолнечное масло дорожать не будет. Скачок цены на него ожидается после нового урожая в следующем году.
Дело в том, что сейчас экспорт семечек запрещен, поскольку полностью не загружены мощности маслоперерабатывающих предприятий.
Их было построено большое количество в 2000-х годах, когда шла реализация нацпроекта по АПК. Причем все заводы возведены по последним технологиям, но сырья для них не хватает.
«Чтобы маслобойни не простаивали, правительство запретило экспорт семечки. Крестьяне сократят посевы подсолнечника в будущем году. Постное масло подорожает», — считает кандидат экономических наук, ведущий передачи «Сельский час» Игорь Абакумов.
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По материалам MK.RU.