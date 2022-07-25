Появятся проблемы: что будет с ценами на подсолнечное масло

По мнению экономистов, в этом году подсолнечное масло дорожать не будет. Скачок цены на него ожидается после нового урожая в следующем году.

Дело в том, что сейчас экспорт семечек запрещен, поскольку полностью не загружены мощности маслоперерабатывающих предприятий.

Их было построено большое количество в 2000-х годах, когда шла реализация нацпроекта по АПК. Причем все заводы возведены по последним технологиям, но сырья для них не хватает.