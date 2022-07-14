Появился способ покупать товары онлайн по доступным ценам

Онлайн-магазин «Самокат» представил сервис «Выгодно», в котором россияне смогут покупать товары по низким ценам и получать их уже на следующий день в указанное время.

Эта услуга уже доступна в приложении онлайн-ритейлера для пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Она включает в себя более тысячи наименований доступных товаров различных категорий.