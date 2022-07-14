Появился способ покупать товары онлайн по доступным ценам

Онлайн-магазин «Самокат» представил сервис «Выгодно», в котором россияне смогут покупать товары по низким ценам и получать их уже на следующий день в указанное время.
Эта услуга уже доступна в приложении онлайн-ритейлера для пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. Она включает в себя более тысячи наименований доступных товаров различных категорий.
Создатели сервиса отмечают, что это нововведение поможет пользователям еще более рационально тратить свои средства и экономить время.
«Мы ставим перед собой новую амбициозную цель — помочь пользователю рационально вести хозяйство, грамотно планировать бюджет, делать корзину товаров разнообразнее и получать большие покупки с доставкой на дом, — цитирует ТАСС директора «Самоката» по маркетингу Игоря Рожкова. — Мы видим, что аудитории важно получать экономическую выгоду от больших покупок, и готовы предоставить такую возможность».
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Напомним, что «Самокат» — это онлайн‑магазин с доставкой за 15-30 минут. Курьеры приносят клиентам домой продукты, бытовые товары, косметику и прочее. Компания работает в 49 городах.