Повысят не всем: пенсионеров предупредили об изменениях в процессе индексации пенсий

В России больше 35 миллионов пенсионеров. Некоторые из них продолжают работать, а другие живут только на пенсионные выплаты. Накопительную часть пенсии можно получить в момент наступления «старого» пенсионного возраста, но нужно знать про определенные условия.
Также Пенсионный фонд России разрабатывает механизмы, которые позволят оперативно информировать граждан о возможных размерах трудовой пенсии, которая будет начисляться им в будущем по старости.
Стало известно, что ожидаемой индексации в январе в определенный год не будет. Пенсионный эксперт Сергей Власов пояснил, что на фоне предлагаемых нововведений в ближайшем будущем изменится время увеличения пенсионных выплат.
По его словам, Министерством труда и социальной защиты был разработан новый план по индексации пенсий на ближайшие годы, который включает в себя ряд изменений.
Он подчеркнул, что нововведения затронут процесс индексации страховых пенсий, которые получают большинство пенсионеров, и это коснется пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца.
Власов уверен, что замысел Минтруда заключается в том, чтобы в 2025 году скорректировать даты повышения страховых пенсий. Он отметил, что обычно индексация проходит в январе, к чему уже многие россияне привыкли, но от этой практики планируется отказаться.
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По словам эксперта, в 2023 и 2024 годах индексация пенсий все еще запланирована на январь, но уже в 2025 году она будет перенесена на февраль и апрель. Власов уточнил, что с 1 февраля 2025 года выплаты предлагается повысить на 4%, а с 1 апреля – на 3,6%, то есть через два года будет дважды произведена индексация пенсий.
Также специалист пояснил, что средний размер пенсии к 2025 году должен превысить 24 тысячи рублей, однако рассчитывать на повышение пенсионных выплат смогут только неработающие пенсионеры, пишет издание PRIMPRESS.