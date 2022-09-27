Повысят не всем: пенсионеров предупредили об изменениях в процессе индексации пенсий

Власов уверен, что замысел Минтруда заключается в том, чтобы в 2025 году скорректировать даты повышения страховых пенсий. Он отметил, что обычно индексация проходит в январе, к чему уже многие россияне привыкли, но от этой практики планируется отказаться.

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По словам эксперта, в 2023 и 2024 годах индексация пенсий все еще запланирована на январь, но уже в 2025 году она будет перенесена на февраль и апрель. Власов уточнил, что с 1 февраля 2025 года выплаты предлагается повысить на 4%, а с 1 апреля – на 3,6%, то есть через два года будет дважды произведена индексация пенсий.

Также специалист пояснил, что средний размер пенсии к 2025 году должен превысить 24 тысячи рублей, однако рассчитывать на повышение пенсионных выплат смогут только неработающие пенсионеры, пишет издание PRIMPRESS.