Повысят еще на 5 лет: важное предупреждение для россиян 1960 года и младше

Тем россиянам, кто планирует выйти на заслуженный отдых в ближайшее время до конца этого года, напомнили о важном условии. Оно касается назначения страховых выплат по старости.

По словам пенсионного эксперта Анастасии Киреевой, при несоблюдении требований возраст для выхода на заслуженный отдых повысят еще на пять лет.

«При этом важно понимать, что для выхода на страховую пенсию по старости должны быть соблюдены определенные требования по стажу и количеству пенсионных баллов. ПФР будет требовать это от каждого человека», – уточнила Киреева PRIMPRESS.

Для тех, кто собрался на пенсию в этом году, требуется подтвердить 13 лет стажа и 23,4 пенсионных коэффициента. Это касается мужчин, кто родился во втором полугодии 1960 года и женщин 1965 года.