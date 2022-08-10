Повысят еще на 5 лет: важная новость для россиян 1961 года рождения и моложе

Россиян, родившихся в 1961 году и позже, ждут некоторые нюансы по назначению пенсий. Все дело в том, что для выхода на заслуженный отдых им нужно будет накопить определенное количество стажа и баллов. В противном случае возраст выхода на пенсию будет повышен на пять лет.
«При этом, если брать мужчин 1961 года рождения, то для них возраст выхода на пенсию наступит в 2024 году. Тогда им исполнится всего 63 года, а не 65 лет. Но для них еще будет действовать переходный период пенсионной реформы, а потому возраст, когда пенсию назначат, будет немного ниже», — рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева Primpress.
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По словам эксперта, для выхода на пенсию только возраста недостаточно. Чтобы получать выплаты, нужно будет подтвердить как минимум 15 лет страхового стажа, а также 28,2 пенсионных коэффициента.