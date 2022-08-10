Повысят еще на 5 лет: важная новость для россиян 1961 года рождения и моложе

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

По словам эксперта, для выхода на пенсию только возраста недостаточно. Чтобы получать выплаты, нужно будет подтвердить как минимум 15 лет страхового стажа, а также 28,2 пенсионных коэффициента.