Повышение пенсий с 1 августа: кому и на сколько их добавят

С 1 августа ПФР заметно повышает социальные пособия для многих категорий пенсионеров. Надбавка будет автоматической, так что не нужно будет собирать какие-то справки. Особенно заметят прибавку те, кому в июле 2022 года исполнилось 80 лет, а также инвалиды первой группы. Их пенсии вырастут сразу на 7200 рублей.

Кроме того, на прибавку в пять тысяч рублей могут рассчитывать те, кто работал в сферах авиации и угольной промышленности и имеет стаж более 25 лет.

Ждет небольшая прибавка и тех, кто из пенсионеров работал на протяжении предшествующего перерасчету года. Их ожидает прибавка в 314 рублей.

Ждет надбавка и тех пенсионеров, кто уволился с работы в апреле этого года. Им выплатят пособие с учетом пропущенных индексаций, а также сформируют доплату за несколько месяцев ожидания перерасчета.

Получат прибавку и военные пенсионеры. Еще 1 июня был подписан закон об индексации их пенсий на 10 процентов, сообщают «Известия».

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Напомним, что еще некоторые категории граждан в недалеком будущем ощутят прибавку к пенсии. Так, до 1 октября будет введена дополнительная надбавка пенсионерам — бывшим служащим органов внутренних дел. А с 1 октября 2022 года — для ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей.