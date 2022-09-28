Повестку из военкомата получил известный спортсмен

В среду, 28 сентября, стало известно, что под частичную мобилизацию попал бронзовый призер Евро-2008 и бывший футболист Динияр Билялетдинов. Парню 37 лет. Новость о повестке сообщил его отец.

«Сложно говорить про эмоции, потому что он не служил, хотя проходил воинскую службу, но она была специфической, со спортивным уклоном. Это было 19 лет назад. То есть да, он принимал присягу, но служил по спортивной линии. Закон все-таки гласит — призывать людей до 35 лет, а ему 37, поэтому тут какая-то несостыковка», — говорит отец спортсмена.

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Мужчина добавил, что они постараются выяснить, законно ли призвали на службу Динияра, если он старше положенного возраста.