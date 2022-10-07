Повестка не пришла, но за границу не пускают: что делать путешественнику

Частичная мобилизация продолжается на территории России. Но у многих граждан страны запланирован отпуск на осень. И из разных регионов звучат опасения, что мужчин выпускать за пределы родины не будут. Глава Ростуризма Зарина Догузова заверила – никаких ограничений на перемещение сейчас нет.

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Однако, что делать, если человеку, не получившему повестку, отказали на паспортном контроле в пересечении границы? Догузова дала руководство к действию.

Необходимо на месте запросить документ, в котором прописаны основания непропуска за пределы страны. Наличие такого акта позволит добиться справедливости в возврате денег, если турпоездка все-таки сорвется.