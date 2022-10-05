Поток удачи и денег: названы два знака зодиака, которым повезет в октябре

Астролог Елена Мун рассказала сайту «А теперь внимание!», каким знакам зодиака будет сопутствовать удача в октябре. По словам специалиста, особенно успешным этот месяц станет для Стрельцов и Тельцов.

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Стрельцы могут рассчитывать на неожиданные денежные вознаграждения и прибыль. В этом месяце для них буквально открыты все двери!

Начальство будет благосклонно, поэтому представителям знака стоит быть смелее, озвучивать свои идеи и внедрять их в рабочий процесс. Поездки в октябре будут приятными и успешными.

Единственное, с чем Стрельцам стоит быть осторожнее, это работа с документами. Астролог посоветовала им внимательнее изучать бумаги, исключая все неточности, а при возникновении спорных ситуаций включать природное обаяние.