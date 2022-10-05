Поток удачи и денег: названы два знака зодиака, которым повезет в октябре

Астролог Елена Мун дала свой прогноз.
Деньги. Фото: Global Look Press

Деньги. Фото: Global Look Press

Астролог Елена Мун рассказала сайту «А теперь внимание!», каким знакам зодиака будет сопутствовать удача в октябре. По словам специалиста, особенно успешным этот месяц станет для Стрельцов и Тельцов.

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Стрельцы могут рассчитывать на неожиданные денежные вознаграждения и прибыль. В этом месяце для них буквально открыты все двери! 

Начальство будет благосклонно, поэтому представителям знака стоит быть смелее, озвучивать свои идеи и внедрять их в рабочий процесс. Поездки в октябре будут приятными и успешными. 

Единственное, с чем Стрельцам стоит быть осторожнее, это работа с документами. Астролог посоветовала им внимательнее изучать бумаги, исключая все неточности, а при возникновении спорных ситуаций включать природное обаяние.

Тельцам также повезет с деловыми поездками. Возможные сложности с легкостью разрешатся путем переговоров. 

По словам астролога, октябрь для представителей знака — хороший период для налаживания отношений, примирений, публичных выступлений, юридических дел и повышения уровня знаний.

Главное для Тельцов — не терять бдительность, чтобы не быть обманутыми.

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