Последствия вчерашнего смога над Москвой

Смог отступил, воздух стал чище в пять раз.
Небо над Москвой очистилось. Фото: Global Look Press

 Небо над Москвой очистилось. Фото: Global Look Press

Утром 19 августа, как сообщают в пресс-службе Мосэкомониторинга, концентрация загрязняющих веществ в московском воздухе снизилась в пять раз.

«По сравнению с утренними часами 18 августа концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — объявило ведомство.

Что же касается вчерашнего дня, то, по словам специалистов, в целом территория столицы не попала под воздействие продуктов горения природных пожаров. Другими словами — загрязнение воздуха не было критическим.

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«Согласно уточненному прогнозу, поступление воздушных масс со стороны очагов природных пожаров на территорию Москвы будет кратковременным. После 10:00 19 августа воздушная масса с продуктами горения будет проходить южнее Москвы», — приводит слова пресс-службы Мосэкомониторинга Телеканал «360».

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