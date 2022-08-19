Последствия вчерашнего смога над Москвой

Утром 19 августа, как сообщают в пресс-службе Мосэкомониторинга, концентрация загрязняющих веществ в московском воздухе снизилась в пять раз.

«По сравнению с утренними часами 18 августа концентрации загрязняющих веществ снизились до пяти раз, превышений гигиенических нормативов не зафиксировано», — объявило ведомство.

Что же касается вчерашнего дня, то, по словам специалистов, в целом территория столицы не попала под воздействие продуктов горения природных пожаров. Другими словами — загрязнение воздуха не было критическим.

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