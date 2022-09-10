Последний шанс получить 50 тысяч рублей на детей: условия выплаты

Специалисты ПФР напомнили россиянам, что у них есть последняя попытка получить новую денежную выплату на детей в повышенном размере.

Речь идет о пособии, которое выдают на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно. В некоторых случаях речь идет о сумме в 50 тысяч рублей и даже выше. Деньги будут зачислены на банковские карты, но нужно написать заявление.

По словам специалистов ПФР, если до конца сентября семья обратится за такой выплатой, то пособие будет назначено с 1 апреля. Деньги можно будет получить за шесть месяцев. Если заявление будет подано с октября, выплату назначат с месяца обращения, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что на выплату могут рассчитывать только нуждающиеся семьи. Средний доход членов семьи должен находиться на уровне ниже прожиточного минимума.