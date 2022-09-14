Последние зачисления от государства: поторопитесь получить деньги за туристический кешбэк

Россиянам предоставляется последний шанс получить деньги на карту по туристическому кешбэку. Средства начнут приходить на карту «Мир» уже с 15 сентября. Это будут последние зачисления от государства в этом году.

Добавим, что получить можно будет 20 процентов от общей суммы покупки. Максимум на карту может вернуться 20 тысяч рублей при поездках по большинству регионов и до 40 тысяч рублей, если путешествие совершается на Дальний Восток.

Заметим, что продажи таких туров с возможностью вернуть деньги велись с 10 сентября. Сами поездки начнутся с 1 октября. Деньги обещают зачислить на счет в течение четырех-пяти рабочих дней, сообщает PRIMPRESS.

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Напомним, что главным условием для получения такой выплаты от государства является оплата поездки банковской картой «Мир». Причем карту необходимо зарегистрировать в программе лояльности.