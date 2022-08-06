После пожара на складе Ozon покупателям посыпались новые уведомления

Пользователи маркетплейса Ozon, чьи оплаченные заказы так и не покинули пределы подмосковного склада из-за сильного пожара, начали получать новые уведомления.

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Как следует из сообщений, которым делятся покупатели в соцсетях, площадка поставила некоторых пользователей в известность, что их товар находился на злополучном складе, а также разъяснила судьбу оплаченных товаров.

«Заказ со склада, на котором произошел пожар. Если с товаром все в порядке, выберем для доставки новую дату, если он повредился — отменим его», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Новости Москвы».

Напомним, пожар на складе Ozon в городском округе Истра начался 3 августа. Пожарные боролись с пламенем почти сутки. Предварительная причина возгорания уже известна.