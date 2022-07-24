После потопа в Сочи аномалия обрушится на Москву

На черноморском побережье, сообщает ГУ МЧС, погиб один человек из-за залпового ливня. В Сочи резко вышла из берегов река Бузгу и стала сносить все на своем пути.

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Машины, киоски, строения смывались мгновенно, люди не успевали выскочить из своих автомобилей.

Теперь аномальная погода пришла в Москву, синоптики уже 24 июля объявили «оранжевый» уровень опасности.

С 12 до 18 часов здесь градусники будут показывать жару свыше 30 градусов. Людей призывают не находиться на солнце и перебираться поближе к водоемам.