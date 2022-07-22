Популярный бренд одежды передумал уходить с российского рынка!

В марте бренд испанской одежды Mango заявил о приостановке своей деятельности в нашей стране, в июне — об окончательном уходе.

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Сейчас же Mango готов вернуться в Россию, в настоящее время уже ведутся переговоры насчет количества торговых точек для наших соотечественников.

Как сообщают «Ведомости», есть вероятность, что бутики откроются на месте магазинов Marks & Spencer, развитием которых в России занималась турецкая компания Fiba Retail. Не исключено, что она станет одним из новых франчайзи испанского ритейлера.