Помощь семьям: учеников хотят обеспечить школьной формой бесплатно

В России в отсутствие выплаты на ребенка к школе, к которой многие семьи уже успели за два года привыкнуть, предлагают по-другому помочь родителям. Цены на школьную форму растут день ото дня, и поэтому появилось предложение обеспечивать ею учеников бесплатно.

Речь идет об учащихся начальных школ. Выдавать одежду для учебы предложил директор Национального союза производителей школьной и форменной одежды («Союзформа») Владимир Богомолов, сообщает Konkurent. Государство, по его мнению, вполне способно взять на себя затраты на одежду для младшеклассников.