Помните февральских курс доллара? Ждите его к концу года!

Доллар вернется к показателям 24 февраля к концу 2022 года, а это, напомним, 76 рублей.

Больше интересных новостей – в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Неутешительным прогнозом поделился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

«Рубль будет ослабляться постепенно. К концу лета можно ожидать уровни 65-67 рублей за доллар. За отметку 70 рублей доллар может перевалить и закрепиться осенью. А пиковое ослабление российской валюты может прийтись на ноябрь-декабрь», — сказал эксперт.

В этом виновато несколько факторов: снижение ставки ЦБ, восстановление поставок импортной продукции (параллельный импорт), перенастройка экспорта на рынке.

Источник: gazeta.ru.