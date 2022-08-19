Получите компенсацию: что делать, если ваши персональные данные «утекли»

Роскомнадзор рассказал россиянам, что за раскрытие персональных данных, на которые вы не соглашались, вам полагается компенсация. Как ее получить – читайте далее.

«Личные данные физических лиц (даже руководителей компаний) — конфиденциальны. Обработка таких сведений, в том числе их распространение, возможна только при условии получения предварительного согласия их владельцев», - гласит закон. А это значит, что без вашего разрешения распространять их и использовать никто не имеет права.

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Если такое произошло, то требуйте у оператора прекращения обработки своих персональных данных. В случае игнорирования вашего обращения – пишите в Роскомнадзор.