Получить шенгенскую визу россиянам стало сложнее: спрос на нее вырос на 40%

Из-за призывов некоторых европейских политиков ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, последние начали нервничать и бросились в профильные агентства, чтобы поскорее получить заветный документ. Количество таких обращение подскочило на 40%.
Такую цифру назвала начальник корпоративного отдела компании «Визаход» Марина Широкова. По ее словам, каждый второй клиент хочет оформить визу впрок, в основном, для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул.
Однако специалист советует клиентам не паниковать.
«Если вдруг россиянам в принципе закроют возможность оформления шенгенских виз, маловероятно, что они смогут свободно въезжать в европейские страны с уже существующими»,— цитирует Широкову «Коммерсантъ».
Эксперт добавила, что не заметила изменения отношения к самим заявителям в визовых центрах за последнее время. По ее словам, если у клиента есть цель и хорошая визовая история — визу он получит, хотя этому и могут сопутствовать сложности.
Издание отмечает, что получить визу россиянам сейчас сложно как раз из-за ограниченного числа мест на подачу документов, а ухудшения отношения к заявителям участники рынка пока не заметили.