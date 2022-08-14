Получить шенгенскую визу россиянам стало сложнее: спрос на нее вырос на 40%

Эксперт добавила, что не заметила изменения отношения к самим заявителям в визовых центрах за последнее время. По ее словам, если у клиента есть цель и хорошая визовая история — визу он получит, хотя этому и могут сопутствовать сложности.

Издание отмечает, что получить визу россиянам сейчас сложно как раз из-за ограниченного числа мест на подачу документов, а ухудшения отношения к заявителям участники рынка пока не заметили.