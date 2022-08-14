Получить шенгенскую визу россиянам стало сложнее: спрос на нее вырос на 40%

Пока что именно ажиотаж в большей степени мешает путешественникам из РФ получить «шенген».
Европа

Поехали в Европу? Фото: Global Look Press

Из-за призывов некоторых европейских политиков ограничить выдачу шенгенских виз россиянам, последние начали нервничать и бросились в профильные агентства, чтобы поскорее получить заветный документ. Количество таких обращение подскочило на 40%.

Такую цифру назвала начальник корпоративного отдела компании «Визаход» Марина Широкова. По ее словам, каждый второй клиент хочет оформить визу впрок, в основном, для поездок с детьми в Европу на период осенних каникул.

Однако специалист советует клиентам не паниковать.

«Если вдруг россиянам в принципе закроют возможность оформления шенгенских виз, маловероятно, что они смогут свободно въезжать в европейские страны с уже существующими»,— цитирует Широкову «Коммерсантъ».

Эксперт добавила, что не заметила изменения отношения к самим заявителям в визовых центрах за последнее время. По ее словам, если у клиента есть цель и хорошая визовая история — визу он получит, хотя этому и могут сопутствовать сложности.

Издание отмечает, что получить визу россиянам сейчас сложно как раз из-за ограниченного числа мест на подачу документов, а ухудшения отношения к заявителям участники рынка пока не заметили.

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