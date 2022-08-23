Получить деньги станет еще проще: депутаты Госдумы выступили с новой инициативой по поводу регулярных выплат для всех граждан

В Госдуме разрабатывают законопроект с целью перевести начисление выплат льготникам в автоматический режим.

В случае принятия этой инициативы людям не придется собирать справки, чтобы подтвердить свое право на получение выплаты.

Сейчас же для того, чтобы получить деньги, льготникам необходимо предоставить до девяти справок.

«Как правило, информация о таких гражданах уже есть в полном объеме у муниципальных органов власти. Другое дело, что она зачастую разрозненна: что-то хранится в районных управлениях социальной защиты, что-то — в местных администрациях и так далее. Поэтому первое, что требуется, чтобы система заработала, — свести все воедино», — отметил инициатор законопроекта, первый замглавы думского Комитета по ЖКХ Павел Качкаев.

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По материалам «Парламентской газеты».