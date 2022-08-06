Получат не все! За 15 лет стажа россиянам перечислят крупную доплату

Крупную выплату могут получить россияне в возрасте от 40 лет и имеющие 15 лет трудового стажа. Для этого следует собрать необходимый пакет документов.

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Отмечается, что доплата предназначена для ограниченного круга граждан, а именно — для московских спасателей. Еще в 2021 году были внесены изменения в закон о пожарной безопасности и о статусе спасателей, который и подразумевает новые социальные выплаты для граждан с большим стажем.

«Размер пособия равен величине прожиточного минимума для пенсионеров. На данный момент в Москве это значение составляет 15 410 рублей», – уточнил инсайдер портала ussurmedia.ru.

Источник отметил, что граждане, еще не получавшие денег от государства, могут оформить заявление в ближайшее время и уже в августе увидеть на счету приятный денежный бонус.

Ранее россиян предупредили об опасности онлайн-платежей. Процедура хоть и удобна в использовании, однако из-за нее в два счета можно лишиться личных средств.