Получат многие семьи: россиянам разово выплатят по 100 000 рублей

Россиянам рассказали о новой крупной выплате, которая будет доступна уже с 1 января 2023 года. Она составит 100 тысяч рублей и будет выплачиваться семьям, в которых родится третий или последующий ребенок.
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Такую меру поддержки пока ввели только в Костромской области. Средства будут перечисляться из регионального бюджета.
«Этими деньгами родители смогут распорядиться по своему усмотрению», — процитировала слова главы Костромской области Сергея Ситникова «Российская газета».
Также губернатор подчеркнул, что новая мера является дополнительной и не отменяет ранее принятые формы поддержки многодетных семей. Выплаты будут параллельными.