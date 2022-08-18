Получат многие семьи: россиянам разово выплатят по 100 000 рублей

Россиянам рассказали о новой крупной выплате, которая будет доступна уже с 1 января 2023 года. Она составит 100 тысяч рублей и будет выплачиваться семьям, в которых родится третий или последующий ребенок.

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Такую меру поддержки пока ввели только в Костромской области. Средства будут перечисляться из регионального бюджета.