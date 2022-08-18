Получат многие семьи: россиянам разово выплатят по 100 000 рублей

Деньги можно будет получить уже с 1 января 2023 года.
Фото: Global Look Press

Фото: Global Look Press

Россиянам рассказали о новой крупной выплате, которая будет доступна уже с 1 января 2023 года. Она составит 100 тысяч рублей и будет выплачиваться семьям, в которых родится третий или последующий ребенок.

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Такую меру поддержки пока ввели только в Костромской области. Средства будут перечисляться из регионального бюджета.

«Этими деньгами родители смогут распорядиться по своему усмотрению»,  процитировала слова главы Костромской области Сергея Ситникова «Российская газета».

Также губернатор подчеркнул, что новая мера является дополнительной и не отменяет ранее принятые формы поддержки многодетных семей. Выплаты будут параллельными.

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