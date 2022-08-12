Положено всем: кому с 1 октября выплатят по 40 тысяч рублей

С 1 октября в России возобновит работу программа выплат туристического кешбэка. Об этом на совещании в Горно-Алтайске объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Программа, позволяющая россиянам оплачивать гостиницы и туры с 20%-ной скидкой, продлится до новогодних праздников. А для речных круизов – с начала сентября и до конца навигации.

Это помогает, с одной стороны, вдохнуть деньги в туристическую отрасль, а с другой, хорошо сэкономить на поездках по России.

Продажи туров и бронирование гостиниц с 20% кэшбеком начнутся уже 25 августа. Туристы смогут вернуть максимум 20 тыс. руб., а те, кто выберет путешествие на Дальний Восток страны, – 40 тыс. руб., поскольку поездки туда дороже в силу расстояния.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Напомним, программа туристического кешбэка начала работать в 2020 году, ею воспользовались более четырех миллионов человек. Благодаря ей, туристическая отрасль демонстрирует одни из лучших показателей восстановления после пандемии коронавируса.

По материалам MK.RU.