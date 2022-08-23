Положено каждому пенсионеру: кому начислят единовременное пособие в 20 тысяч рублей

Как сообщает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, одиноко проживающие неработающие пенсионеры в случае кражи могут получить единовременную помощь.

Поддержка оказывается как в случае обычной кражи, так и при хищении денег с банковской карты.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в многофункциональный центр и предоставить: справку из полиции о возбуждении уголовного дела (не позднее чем в течение трех месяцев с момента открытия дела), паспорт, выписку по банковским счетам.

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По материалам «Выберу. ру».