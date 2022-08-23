Положено каждому пенсионеру: кому начислят единовременное пособие в 20 тысяч рублей

Пенсионеры, попавшие в сложную жизненную ситуацию, имеют право на финансовую помощь от государства.
Так, например, пенсионеры, проживающие в столице, могут получить поддержку в размере прожиточного минимума на душу населения — 20 585 рублей.
На аналогичную компенсацию могут рассчитывать и пожилые граждане из других регионов России. Подробности получения и суммы выплат нужно узнавать в местных управления соцзащиты.
Как сообщает Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы, одиноко проживающие неработающие пенсионеры в случае кражи могут получить единовременную помощь.
Поддержка оказывается как в случае обычной кражи, так и при хищении денег с банковской карты.
Чтобы получить выплату, нужно обратиться в многофункциональный центр и предоставить: справку из полиции о возбуждении уголовного дела (не позднее чем в течение трех месяцев с момента открытия дела), паспорт, выписку по банковским счетам.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
По материалам «Выберу. ру».