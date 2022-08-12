Полный запрет с сентября по март: вышел новый указ по выдаче доллара

Для тех, кто привык хранить деньги в валюте, эта новость будет неприятной.
Доллар.

Доллар. Фото: Global Look Press

Центробанк РФ подписал новый указ об ограничениях для россиян по снятию долларов наличными.

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Он вступает в силу сразу после истечения срока предыдущего, то есть с 9 сентября. Действовать ограничения будут до 9 марта 2023 года.

Россиянам, согласно указу, снимать до 10 000 долларов или такую же сумму в евро можно только, если деньги поступили на счет до марта 2022 года.

В обратном случае — обналичить валюту в долларах или евро не получится. Однако вполне реально снять свои деньги в рублях по официальному курсу Центробанка.

Источник: akket.com.

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