Полное отключение с 1 сентября: «Сбербанк Онлайн» сделал предупреждение

Россиян, которые пользуются мобильным приложением «Сбербанк Онлайн», предупредили о нововведении, которое ждет многих уже с 1 сентября.
Специалисты банка уверяют, что оно коснется тех, кто платит за услуги ЖКХ посредством мобильного приложения. Поставщики услуг заявили, что в ближайшее время полностью отключат тех абонентов, которые уже долго не платят по счетам за коммунальные услуги. Об этом сообщает PRIMPRESS.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Избежать такого сценария можно только в одном случае. Погасить все имеющиеся задолженности за электроэнергию, воду и отопление.