Полеты в Сочи станут короче с 30 августа

Российские авиакомпании с 30 августа смогут использовать часть воздушного пространства, закрытого из-за событий на Украине, чтобы сделать свои полеты в Сочи более прямыми и короткими.
«Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», - сообщил ТАСС источник на рынке авиаперевозок.
По его словам, такое «спрямление» сократит время в пути примерно на 30-35 минут.
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Напомним, в феврале 2022 года Россия закрыла для гражданских самолетов свое воздушное пространство на юге и в центральной части страны. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Воздушная гавань Сочи свою работу не приостанавливала, однако полет в город-курорт из столицы увеличился по времени до четырех часов.