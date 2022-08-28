Полеты в Сочи станут короче с 30 августа

Российские авиакомпании с 30 августа смогут использовать часть воздушного пространства, закрытого из-за событий на Украине, чтобы сделать свои полеты в Сочи более прямыми и короткими.

«Авиакомпании смогут выполнять «спрямленные» полеты в Сочи через часть закрытого воздушного пространства на юге страны с 30 августа, в понедельник состоится совещание-разъяснение по полетам для авиакомпаний», - сообщил ТАСС источник на рынке авиаперевозок.

По его словам, такое «спрямление» сократит время в пути примерно на 30-35 минут.