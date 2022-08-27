Полет обеспечен: что станет с рублем уже 1 сентября

Аналитики считают, что с наступлением осени рубль начнет слабеть. Тенденция началась еще в июле, а происходит это на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.

Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.