Полет обеспечен: что станет с рублем уже 1 сентября

Аналитики считают, что с наступлением осени рубль начнет слабеть. Тенденция началась еще в июле, а происходит это на фоне подготовки экспортеров к пику налоговых выплат.
Главный аналитик финансового супермаркета «Банки.ру» Богдан Зварич считает, что осенью баланс сместится в пользу спроса на импорт из России.
«Можно ожидать увеличения спроса на валюту со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок товаров в страну. Плюс к этому, часть импортеров может создавать резервы под будущие поставки, что еще больше увеличит спрос с их стороны», — пояснил Зварич «Прайму».
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По мнению эксперта, доллар может вырасти до 70 рублей за рубль.