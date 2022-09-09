«Полет нормальный»: Тимати открыл первые кофейни взамен Starbucks в Петербурге

Рэпер Тимати с бизнес-партнером Антоном Пинским открыли в Петербурге первые три кофейни своей сети, которую открыли на смену ушедшему из России Starbucks. Всего в городе на Неве будет 15 заведений. Об этом рассказал музыкант у себя в соцсетях.

«Полет нормальный, идем по графику, как и обещали. К концу сентября будет работать около ста заведений. Дальше – больше, около пятидесяти запросов за пределами страны в обработке», - приоткрыл планы Тимати.

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Напомним, Тимати с бизнес-партнером выкупил сеть кофеен у Starbucks и провел ребрендинг. Теперь заведения называются Stars Coffee, а логотип преобразован из русалки в девушку с кокошником.