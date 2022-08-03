Покупатели Оzon получат компенсацию за утраченные в пожаре товары

На Новой Риге горит склад онлайн-магазина Оzon. На момент публикации пожар еще не остановлен.

Как сообщает КП, на складе обрушилась часть крыши, все люди эвакуированы, трое человек пострадали, надышавшись дымом, и доставлены в больницу.

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Причиной возгорания предварительно считают сварочные работы, из-за которых загорелись стеллажи, далее огонь распространился на десятки тысяч квадратных метров.

Уже сейчас покупателей и продавцов в Оzon заверили, что за утраченные в пожаре товары они получат денежные компенсации.