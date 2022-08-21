«Похож, хоть и приемный!»: Миронова рассекретила брата, которого усыновила Градова после развода

Актриса Мария Миронова довольно закрыто себя ведет в социальных сетях, редко демонстрируя личную жизнь публике. А о ее сводном брате Алексее народ вообще мало что слышал.

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Его усыновила мама Марии Мироновой Екатерина Градова (играла радистку Кэт в «Семнадцати мгновениях весны») после развода с Андреем Мироновым в своем втором браке с физиком Игорем Тимофеевым. Когда-то он служил в Чернобыле, поэтому совместных детей решили не рожать, а усыновили мальчика Алешу из детдома.

Приемный сын оказался с непростым характером, но кадетская школа возымела свое действие – теперь он успешный шеф-повар в ресторане. Он старается не афишировать своей связью со знаменитостями и никогда не дает интервью, редко появляясь в прессе.

Мария Миронова тоже никогда не показывает его публике, но восхищенная его фахитосом не удержалась – выставила видео в соцсети.