Пока звезды демонстративно покидают страну: почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей

Фонд «Общественное мнение» представил результаты своего опроса о внутреннем туризме в России.
На вопрос, улучшается ли эта сфера деятельности в нашей стране последние годы, положительно ответили 45%, отрицательно — 12%, еще 20% изменений не заметили.
Что касается будущего, но 51% уверен, что внутренний туризм в ближайшие годы будет развиваться в лучшую сторону, и лишь у 5% негативные прогнозы.
69% ответили, что никогда не выезжали на отдых за границу, а 30% не отдыхали даже за пределами своего региона!
35% ответили, что выезжали на отдых на черноморское побережье, по 19% выбрали Санкт-Петербург, Москву и Крым. У Байкала и Алтая всего по 5%.
А на вопрос, куда хочется поехать в России, чаще всего — 33% — отвечают Байкал. На втором месте Крым, 28%. На третьем — Петербург, 27%.
Добавим, что в опросе участвовали 1500 россиян старше 18 лет из разных городов и населенных пунктов страны.