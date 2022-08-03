Пока звезды демонстративно покидают страну: почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей

Фонд «Общественное мнение» представил результаты своего опроса о внутреннем туризме в России.

На вопрос, улучшается ли эта сфера деятельности в нашей стране последние годы, положительно ответили 45%, отрицательно — 12%, еще 20% изменений не заметили.

Что касается будущего, но 51% уверен, что внутренний туризм в ближайшие годы будет развиваться в лучшую сторону, и лишь у 5% негативные прогнозы.

69% ответили, что никогда не выезжали на отдых за границу, а 30% не отдыхали даже за пределами своего региона!