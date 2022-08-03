Пока звезды демонстративно покидают страну: почти 70% россиян никогда не отдыхали за границей

Согласно свежему опросу, 30% даже из своего региона не уезжали на отдых.
Дубай

А вы, говорите, в Дубай летали... Фото: Global Look Press

Фонд «Общественное мнение» представил результаты своего опроса о внутреннем туризме в России.

На вопрос, улучшается ли эта сфера деятельности в нашей стране последние годы, положительно ответили 45%, отрицательно — 12%, еще 20% изменений не заметили.

Что касается будущего, но 51% уверен, что внутренний туризм в ближайшие годы будет развиваться в лучшую сторону, и лишь у 5% негативные прогнозы.

69% ответили, что никогда не выезжали на отдых за границу, а 30% не отдыхали даже за пределами своего региона!

35% ответили, что выезжали на отдых на черноморское побережье, по 19% выбрали Санкт-Петербург, Москву и Крым. У Байкала и Алтая всего по 5%.

А на вопрос, куда хочется поехать в России, чаще всего — 33% — отвечают Байкал. На втором месте Крым, 28%. На третьем — Петербург, 27%.

Добавим, что в опросе участвовали 1500 россиян старше 18 лет из разных городов и населенных пунктов страны.

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