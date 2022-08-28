Пока рубль крепкий: что купить и во что вложиться в период падения доллара

Финансовый консультант Татьяна Волоква дала ценные рекомендации для тех, кто желает выгодно вложить средства, но еще не придумал, как лучше это сделать. Эксперт отметила, что сейчас, когда доллар дешевеет, самое благоприятное время, поэтому не стоит упускать заманчивую возможность.

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Путешественникам Волоква советует оплачивать поездки в другие страны на пике укрепления рубля, а в самой поездке — не отказывать себе в покупках, которые из-за курса доллара обойдутся в разы дешевле, чем в России.

Также эксперт советует поторопиться тем, у кого есть невыплаченные кредиты. По ее словам, когда рубль имеет крепкую опору выгоднее всего закрывать финансовые обязательства досрочно.

Что касается покупки валюты, то сейчас для этого лучшее время, считает Волоква. Период укрепления рубля — наиболее благоприятный период для формирования капитала.

Ранее стало известно, что владельцев квартир, у кого установлены бытовые счетчики, ждут новые счета. Они начнут приходить уже с 29 августа.

Источник: «ФедералПресс».