Погодное безумие: синоптики испугали россиян прогнозом на начало августа

Метеорологи из Gismeteo дали прогноз погоды на начало августа. По их словам, жителей некоторых регионов ждет настоящее погодное безумие.

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Так, начало месяца выдастся довольно сложным в Сибири. Например в Новосибирске 1 августа воздух прогреется до максимальной за последнее время температуры в 27 градусов, однако пойдет ливень и начнется гроза.

Из-за сильных дождей и аномальной жары повысится уровень влажности и будет очень душно, некоторым людям станет сложно дышать.

Похожую погоду синоптики предсказали жителям Урала. Как сообщил PRIMPRESS, в Екатеринбурге будет меньше грозовых дождей, зато ко 2 августа температура воздуха резко упадет и достигнет 17 градусов. Этот день станет самым холодным за последние недели.