Погода 1 сентября принесет сюрпризы: в европейской части России выпадет снег и наступят заморозки

Это лето выдалось особенно жарким. Одних россиян это порадовало, а другие страдали из-за духоты и смога, так как в некоторых районах начались пожары. Однако родители до последнего надеялись, что 1 сентября будет тепло и дети отправятся в школу не в куртках, но теперь есть вероятность, что придется сразу достать пуховики и шапки. Наступит холодная осень сразу после 31 августа.
В европейской части России осень может начаться со снега, предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Сентябрь в центральных регионах России начнется с октябрьской погоды: ночью 1 сентября — плюс 5–10, под утро 2 сентября — 2–7 градуса, ночью 3 сентября — всего плюс 1–6.
«То есть погода за несколько дней понизит температурную планку почти на 25 градусов и ввергнет Центральную Россию в середину осени», — пояснил синоптик.
Северные ветра принесут резкое похолодание, «они будут подгонять нам новые порции дождевых туч и полярного воздуха».
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Мокрый снег не исключен 1 сентября в Ленинградской, Архангельской, Вологодской областях.
«Первого сентября на европейской территории России, правда, это больше относится к Русскому Северу, в ночные и утренние часы к проливным дождям может подмешиваться мокрый снег. Это произойдет на стыке Архангельской, Ленинградской и Вологодской областей. Там есть вероятность мокрого снега уже первого сентября», — рассказал Тишковец в интервью радио Sputnik.