Погода 1 сентября принесет сюрпризы: в европейской части России выпадет снег и наступят заморозки

Это лето выдалось особенно жарким. Одних россиян это порадовало, а другие страдали из-за духоты и смога, так как в некоторых районах начались пожары. Однако родители до последнего надеялись, что 1 сентября будет тепло и дети отправятся в школу не в куртках, но теперь есть вероятность, что придется сразу достать пуховики и шапки. Наступит холодная осень сразу после 31 августа.