Подросткам станет легче устраиваться на работу

Проект закона об упрощении трудоустройства молодежи может быть принят уже этой осенью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Михаил Киселев. Состоялось совещание на эту тему – с участием представителей различных министерств и ведомств.

«Обсудили наши предложения по упрощению процедур трудоустройства подростков. Нашли поддержку со стороны всех. Еще одно подтверждение того, что это действительно актуальная тема, которая требовала решений», - приводит слова Киселева Телеканал «360».

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По его словам, решено отменить обязательное разрешение органов опеки: теперь оно будет нужно лишь семьям, состоящим на учете. Кроме того, будут внесены изменения в список работ, при выполнении которых запрещается труд лиц моложе 18 лет.