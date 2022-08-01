Подросткам станет легче устраиваться на работу

Проект закона об упрощении трудоустройства молодежи может быть принят уже этой осенью. Об этом сообщил в своем Telegram-канале замглавы комитета нижней палаты парламента по молодежной политике Михаил Киселев. Состоялось совещание на эту тему – с участием представителей различных министерств и ведомств.
«Обсудили наши предложения по упрощению процедур трудоустройства подростков. Нашли поддержку со стороны всех. Еще одно подтверждение того, что это действительно актуальная тема, которая требовала решений», - приводит слова Киселева Телеканал «360».
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По его словам, решено отменить обязательное разрешение органов опеки: теперь оно будет нужно лишь семьям, состоящим на учете. Кроме того, будут внесены изменения в список работ, при выполнении которых запрещается труд лиц моложе 18 лет.
«После сегодняшних заключений уверен, что изменения в Трудовой кодекс в части трудоустройства несовершеннолетней молодежи уже осенью будут приняты в Госдуме», - добавил депутат.