Подорожание неизбежно: россиян предупредили о росте цен на эти товары

Россиянам рассказали, какие товары этим летом вырастут в цене. Речь идет о сфере активного отдыха, и прогнозируется, что в этом сегменте подорожание составит одну треть от прошлогоднего аналогичного периода.

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Если в 2021 году средний чек на товары активного отдыха вырос на 15,8%, то по итогам нынешнего лета рост увеличится на 36,6%. Такие данные приводит сайт «Известия».

Наибольший рост цен происходит у таких товаров, как спальные мешки, велосипеды, удилища. А вот мячи, самокаты и пенные коврики подорожают ненамного.