«Подорожало абсолютно все»: Солнцев рассказал, сколько теперь стоит бензин в США

Как отметил бывший участник проекта «Дом-2», в Америке, в отличие от России, цены могут и понижаться.
Рустам Солнцев

Рустам Солнцев. Фото: соцсети

Шоумен Рустам Солнцев, который последние месяцы живет в Калифорнии, в беседе с Teleprogramma.pro рассказал, насколько подорожал бензин в США.

«В Америке подорожало абсолютно все. Бензин подорожал на полтора-два доллара. Если раньше стоил 6–7 долларов, то теперь минимум восемь. И даже больше».

Как отметил Рустам Солнцев, есть момент, который в США ему очень нравится. «В России такого нет. У нас если что-то подорожало, то дешевле уже никогда не станет. А здесь, в Америке, если происходит стабилизация, то обязательно идет откат цен назад», — заметил Рустам Солнцев.

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Напомним, что количество бензина в Америке измеряется в галлонах. Один галлон равен 3,8 литра.

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