«Подорожало абсолютно все»: Солнцев рассказал, сколько теперь стоит бензин в США

Как отметил Рустам Солнцев, есть момент, который в США ему очень нравится. «В России такого нет. У нас если что-то подорожало, то дешевле уже никогда не станет. А здесь, в Америке, если происходит стабилизация, то обязательно идет откат цен назад», — заметил Рустам Солнцев.

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Напомним, что количество бензина в Америке измеряется в галлонах. Один галлон равен 3,8 литра.