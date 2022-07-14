Подорожал на 100 процентов: названа страна с самым дорогим бензином

Лидером по скачку цен на бензин оказалась Турция. За последние полгода цена на топливо выросла на 100 процентов. В тройку также вошли Украина, где стоимость выросла на 63,3 процента, и Молдавия (плюс 53 процента).

В России бензин подорожал незначительно, заметно ниже инфляции — 0,3 процента. В Азербайджане и Саудовской Аравии цены не изменились. А вот единственной страной, где бензин подешевел, стал Казахстан. Об этом пишет «Лента.ру».