Подорожает на 30 процентов! Подготовлены поправки в начисления сферы ЖКХ

Россиян предупредили об изменениях, затронувших систему начисления за ЖКХ. Соответствующий закон уже принят Госдумой.

Правки коснутся не всех и будут действовать в отношении одной из статей КоАП РФ, в которой идет речь о штрафах юридическим лицам за самовольное подключение к электросетям.

Сейчас для подобных случаев максимальное наказание рублем составляет 300 тысяч рублей. Когда закон вступит в законную силу, то за повторное нарушение придется заплатить на 30 процентов больше — около 400 тысяч рублей.

Ранее россиян предупредили о том, что пенсия изменится уже в сентябре. Пожилых людей ждет не только индексация, но и особая надбавка.

Также стало известно, какую надбавку уже с 15 августа получат пенсионеры при стаже 20 и более лет.

Источник: KONKURENT.RU.