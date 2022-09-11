Почти по 35 тысяч рублей смогут получить родители школьников — условия выплаты

В Госдуму внесли законопроект, направленный на помощь семьям с детьми-школьниками. Если его одобрят, то родители смогут рассчитывать на ежегодное пособие в размере 21,8 тыс. рублей. Сумму предлагают начислять в независимости от уровня дохода.

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В случае с малообеспеченными семьями предлагается несколько изменить условия — повысить размер выплаты до 34,6 тыс. рублей.