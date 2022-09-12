Почти как в Турции: россиянам назвали стоимость отдыха во Вьетнаме в сентябре

Отдых во Вьетнаме в сентябре обойдется от 170 тысяч рублей на двоих. Можно за такую цену купить недельный тур у FUN&SUN, сформированный на рейсах казахской авиакомпании SCAT из Москвы в Нячанг со стыковкой в Алмате.

Выгодно провести отпуск на курортах республики также предлагает ПАКС — туроператор реализует путевки в Нячанг и на Фукуок. У компании есть блоки мест на рейсах Uzbekistan Airways на маршруте Ташкент — Нячанг и Ташкент — Фукуок. Отдохнуть на Фукуоке 11 ночей можно за 193,9 тысячи рублей на двоих.

Плюсы туров в эту страну в том, что там еще в мае сняли все ограничения, которые были из-за пандемии. Также во Вьетнаме действует безвизовый въезд для россиян на срок до 15 дней, пишет Lenta.

Добавим, что цена недельного тура на курорты Египта с вылетом 8 октября и проживанием в отеле категории «четыре звезды» стартует от 59,3 тысячи рублей на человека с питанием по системе «все включено». Провести отпуск на аналогичных условиях в Турции можно минимум за 50,3 тысячи рублей.