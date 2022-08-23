Почему в этом году детям не дали по десять тысяч рублей к школе

Российские школьники, а точнее их родители, в этом году не получат по десять тысяч рублей от государства, как это был год назад.

Не так давно депутат Госдумы Светлана Бессараб объясняла, почему было принято такое решение. Выплаты будут только тем, кто в них действительно нуждается - малоимущим. Причем это не десять тысяч рублей разово, а 12 тысяч ежемесячно.

При этом Бессараб не исключала, что в будущем все школьники все-таки получат по десять тысяч рублей. Однако должна назреть необходимость для этого решения правительства, сообщает Ura.ru.

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Напомним, что с прошлого года выплаты малоимущим семьям с детьми по указу президента составили от 50 до 100% размера прожиточного минимума на ребенка в регионе. Это от 6 до 19 тысяч рублей в зависимости от региона.