Почему капуста теперь на вес золота – озвучена истинная причина

В начале марта капуста подорожала в несколько раз. По данным Росстата, цена на овощ взлетела на 205,7 процента. По этому показателю она обогнала репчатый лук и чеснок.
Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков связал рост цен на капусту с падением курса национальной валюты в марте до 120,37 рубля за доллар:
«Капусты не хватает, ее приходится завозить из-за рубежа. Наши розничные сети об этом прекрасно знают и занимаются прямым импортом. Это и Турция, и Израиль, и Египет. Скачок доллара привёл к тому, что был закуплен довольно большой объём дорогой капусты, которую сейчас стараются распродать», - рассказал Востриков в YouTube-программе «Вечерний Абзац».
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