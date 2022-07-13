Почему капуста теперь на вес золота – озвучена истинная причина

В начале марта капуста подорожала в несколько раз. По данным Росстата, цена на овощ взлетела на 205,7 процента. По этому показателю она обогнала репчатый лук и чеснок.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков связал рост цен на капусту с падением курса национальной валюты в марте до 120,37 рубля за доллар: