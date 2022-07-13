Почему капуста теперь на вес золота – озвучена истинная причина

По данным Росстата, цены на овощ взлетели на 205,7 процента.
Капуста

Капуста. Фото: Global Look Press

В начале марта капуста подорожала в несколько раз. По данным Росстата, цена на овощ взлетела на 205,7 процента. По этому показателю она обогнала репчатый лук и чеснок.

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков связал рост цен на капусту с падением курса национальной валюты в марте до 120,37 рубля за доллар:

«Капусты не хватает, ее приходится завозить из-за рубежа. Наши розничные сети об этом прекрасно знают и занимаются прямым импортом. Это и Турция, и Израиль, и Египет. Скачок доллара привёл к тому, что был закуплен довольно большой объём дорогой капусты, которую сейчас стараются распродать», - рассказал Востриков в YouTube-программе «Вечерний Абзац».

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Напомним, ранее россиянам рассказали, на чем сэкономить летом.

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