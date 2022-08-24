«Почему, если ты миллиардер, нельзя взять нормальную команду»: Гордон – о руководстве «Вкусно – и точка»

Общественница Екатерина Гордон в «Телеграм» раскритиковала руководителей сети быстрого питания «Вкусно – и точка».
«Вопрос к широкой аудитории. Как можно нанять фотографа, который на грязной мятой салфетке снимет этот уродливый оплывший несвежий гамбургер. Почему, если ты миллиардер, нельзя взять нормальную команду, которая вот это г. снимать не будет».
По словам Гордон, все это просто ужасно. «Что за позорище. Позорище - и точка», - заявила Екатерина Гордон.
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Напомним, что «Вкусно – и точка» - российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети «Макдональдс» после ее закрытия в России и полной продажи всего российского бизнеса предпринимателю Александру Говору. Открытие первых ресторанов сети прошло 12 июня 2022 года.