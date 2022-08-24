«Почему, если ты миллиардер, нельзя взять нормальную команду»: Гордон – о руководстве «Вкусно – и точка»

По словам Гордон, все это просто ужасно. «Что за позорище. Позорище - и точка», - заявила Екатерина Гордон.

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Напомним, что «Вкусно – и точка» - российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети «Макдональдс» после ее закрытия в России и полной продажи всего российского бизнеса предпринимателю Александру Говору. Открытие первых ресторанов сети прошло 12 июня 2022 года.