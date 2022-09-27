По заявлению: с 27 сентября на Госуслугах можно получить отсрочку от частичной мобилизации

С начала частичной мобилизации в России сразу несколько десятков гражданских специальностей получили отсрочку от призыва. Минцифры РФ перечислило такие профессии, это порядка 195 специальностей в сфере IT и связи, включая дизайн, журналистику, психологию, лингвистику. И представители этих специальностей с 27 сентября могут получить отсрочку на Госуслугах.

«Времени на тестирование практически нет — запускаемся «с колес», заявили в Минцифры и разъяснили в своем Telegram-канале, как это сделать.

Заявление подается самим сотрудником. Для этого его необходимо заполнить, а главное, приложить форму соответствия человека той должности, по которой ему положена отсрочка. Форма заверяется подписью работодателя и прикладывается к заявлению на Госуслугах в обязательном порядке - без нее документ просто не примут.

«Что нужно сделать с файлом: